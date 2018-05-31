المالكي وعلاوي يبحثان مستجدات الاوضاع السياسية والامنية

2018/05/31 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم الخميس، مع رئيس ائتلاف دولة الوطنية اياد علاوي مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية، داعيا الى ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة.وقال مكتب الاعلامي للمالكي في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه ان “اللقاء تضمن بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية ، كما تم مناقشة […]

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