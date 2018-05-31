اجتماع طارئ لمديرية الدفاع المدني بمجلس بغداد لبحث ظاهرة الحرائق

2018/05/31 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد اجتمع مدير عام الدفاع المدني كاظم سلمان، اليوم الخميس، بشكل طارئ مع رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، لبحث ظاهرة الحرائق المتكررة في العاصمة.ولفتت المديرية في بيان حصلت “الرشيد نيوز” على نسخة منه، إن “العاصمة بغداد في الفترة الأخيرة شهدت تكرار حوادث الحريق للأسواق والمخازن التجارية مع إرتفاع درجات الحرارة وقلة […]

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