الحشد والشرطة يشرعان بعملية استباقية في محور بادية النجف

2018/05/31 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قوات الحشد الشعبي وشرطة المحافظة، الخميس، بعملية استباقية في محور بادية النجف ابتداءً من الحدود الفاصلة بين محافظة النجف الاشرف ومحافظة كربلاء المقدسة.

وقال موفد اعلام الحشد الشعبي ان، قوة من الحشد الشعبي قامت بتنفيذ عملية استباقية في محور بادية النجف بالاشتراك مع قيادة عمليات الفرات الأوسط و قيادة شرطة النجف الأشرف, حيث بدأت العملية من الحدود الفاصلة من محافظة كربلاء المقدسة ضمن قاطع مسؤولية الفوج الأول لواء 16 شرطة اتحادية و باتجاه بادية النجف الأشرف منطقة البحيرات و بمساحة 700 كيلو متر مربع.

و اضاف ان، القوات المشتركة وصلت إلى الخط الاستراتيجي باتجاه البادية, حيث اخذت هذه العملية طابع الدقة و تكثيف الجهد و الانتشار و ذلك لما ستشهده النجف الأشرف من توافد الزوار في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام.

و الجدير بالذكر ان قوات اللواء الثاني بالحشد الشعبي منتشرة في بادية النجف الاشرف من خلال ابراج مراقبة و نقاط تفتيش, بالإضافة للخندق الأمني الذي تم حفره حماية لحدود المدينة.

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