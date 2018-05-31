المفوضية تنفي حدوث تلاعب في صناديق الاقتراع بمخازن كركوك

2018/05/31 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو نفى مكتب كركوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التلاعب في صناديق الاقتراع الموجودة في المخازن مؤكدا ان الصنادق مؤمنة من قبل قوات مكافحة الارهاب.ونفى مكتب كركوك للمفوضية، في توضيح أطلع عليه (كركوك ناو)، “الاشاعات المنشورة على المواقع الاعلامية بانه قد تم التلاعب في صناديق الاقتراع الموجوده في المخازن”.وأضاف مكتب كركوك للمفوضية “نؤكد […]

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