الخميس 31 أيار 2018 م (16 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


المفوضية تنفي حدوث تلاعب في صناديق الاقتراع بمخازن كركوك
2018/05/31 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كركوك ناو نفى مكتب كركوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التلاعب في صناديق الاقتراع الموجودة في المخازن مؤكدا ان الصنادق مؤمنة من قبل قوات مكافحة الارهاب.

ونفى مكتب كركوك للمفوضية، في توضيح أطلع عليه (كركوك ناو)، “الاشاعات المنشورة على المواقع الاعلامية بانه قد تم التلاعب في صناديق الاقتراع الموجوده في المخازن”.

وأضاف مكتب كركوك للمفوضية “نؤكد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تنفي حدوث تلاعب في صناديق الاقتراع بمخازن كركوك) نشر أولاً على موقع (كركوك ناو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تنفي حدوث تلاعب في صناديق الاقتراع بمخازن كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كركوك ناو).


كامل التفاصيل في: كركوك ناو ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بالصور.. القنصل الفرنسي بإقليم كوردستان يزور متحف السليمانية
⋙ اعتقال ثلاثة شباب بتهمة المتاجرة بالحبوب المخدرة في تكريت
⋙ بالوثيقة.. التربية تصدر تعليمات بشأن المحاضرين "بدون اجور" في المدارس ورياض الاطفال
⋙ بالفيديو: الوزير السابق محمد صاحب الدراجي: لقد طعنت من أقرب الناس لي !
⋙ اكمال فحص ومطابقة وتسليم الوجبة الـ 22 من شهداء مجزرة سبايكر
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: الوزير السابق محمد صاحب الدراجي: لقد طعنت من أقرب الناس لي !
⋙ بالفيديو.. مدرعة تركية تدهس سيدة كوردية
⋙ بالصور.. القنصل الفرنسي بإقليم كوردستان يزور متحف السليمانية
الأكثر شيوعا