تحذير من توتر الوضع الامني بالعراق مع تحول الحكومة لتصريف اعمال دون صلاحيات

2018/05/31 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادذكرت صحيفة خليجية، وجود تخوف من توتر الوضع الامني في العراق مع تحول الحكومة الى تصريف اعمال دون صلاحيات.وقالت صحيفة العربي الجديد في تقرير لها تابعته السومرية نيوز، انه "بموجب الدستور فإن ولاية الحكومة العراقية ستنتهي في الأول من تموز المقبل، وهي ستتحول بحسب الدستور بشكل آلي، إلى حكومة تصريف أعمال بلا صلاحيات شاملة".واضافت ان "هناك تخوف من ان يؤثر ذلك على الوضع الأمني الهش في البلاد، خصوصاً مع تسجيل هجمات لتنظيم "داعش" في مدن في شمال وغرب العراق خلال اليومين الماضيين، ذهب ضحيتها عدد من المدنيين والعسكريين".وتشهد الساحة السياسية حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في الثاني عشر من ايار الجاري لتشكيل الكتلة الاكبر نيابيا تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

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