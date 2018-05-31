نائب: تجاهل مفوضية الانتخابات لمطالبنا دفعنا الى تشريع قانون العد والفرز اليدوي

2018/05/31 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد النائب عن ائتلاف الوطنية، حامد المطلك، اليوم الخميس، ان عدم استجابة مفوضية الانتخابات وتجاهل مطالب اغلب النواب دفعنا الى تشريع قانون العد والفرز اليدوي.وقال المطلك في تصريح لـ"الغد برس"، انه "لعدم استجابة مفوضية العليا للانتخابات لمطالب اغلب النواب لجأنا الى تشريع قانون العد والفرز اليدوي"، مبينا ان "مجلس النواب قرأ مقترح قانون العد والفرز اليدوي قراءة اولى والسبت سيكون قراءة ثانية للمناقشة والحوار ومن ثم التصويت عليه".

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واشار الى ان "الفاسد والذي على خطأ يريد ان يبرر فعلته لذلك عندما يخرج رئيس مجلس المفوضين ويصرح عند الغاء نتائج الانتخابات سنذهب الى حرب داخل البلد".وكانت "الغد برس"، قد حلصت، الثلاثاء الماضي، على وثائق صادرة من المفوضية العليا المستقبلة للانتخابات، تبين عدم اتلاف اية مواد خاصة بالمحطات الانتخابية، مؤكدة على الغاء اصوات اكثر من الف محطة انتخابية في عدد من مراكز الاقتراع بمحافظات العراق ومراكز الخارج.ويشار الى ان مجلس النواب صوت، الاثنين الماضي، على الغاء نتائج انتخابات الخارج والحركة السكانية، اضافة الى الزام المفوضية باعادة عملية العد والفرز اليدوي بنسبة 10%.

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