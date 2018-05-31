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الكرملين يعلن عن اجتماع بين بوتين وولي عهد أبوظبي غدا
2018/05/31 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الكرملين في بيان اليوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد غدا الجمعة.

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