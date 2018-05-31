القبض على متهمين بحوزتهما آلاف الدولارات الامريكية المزورة في منطقة الكرادة

2018/05/31 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدادالقت القوات الامنية القبض على متهمين بحوزتهما 54 الف دولار اميركي مزور في منطقة الكرادة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت "الاتجاه " نسخة منه " ان مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القبض على متهمين اثنين في منطقة الكرادة بحوزتهما 54 الف دولار اميركي مزور ".

واوضح " ان العملية نفذت استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة وفريق مراقبة مختص ، حيث تم نصب كمين محكم وألقي القبض عليهما بالجرم المشهود ، واتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اصوليا.

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