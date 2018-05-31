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القبض على شخصين سرقا 100 مثقال من الذهب في أربيل
2018/05/31 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ أعلنت شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الخميس على شخصين متهمين بسرقة 100 مثقال من الذهب.

وأوضحت الشرطة في بيان لها، ان هذين الشخصين من أصحاب السوابق، وكان قد القي القبض عليهما لتنفيذهما جريمة ليتم اطلاق سراحهما بعد ذلك، ويقوما بالسرقة.

من جهته قال الرائد شوان مسؤول قسم مكافحة الجريمة في شرطة أربيل، انه تم كشف الجريمة عبر كاميرا التسجيل ليلقى القبض عليهما، مشيرا الى ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزتهما.

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