قطر تعتذر عن المشاركة ببطولة غرب آسيا في البصرة العراقية

2018/05/31 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قدم اتحاد الكرة القطري اعتذاره بسبب عدم مشاركة منتخبه الاول في بطولة غرب آسيا التاسعة التي من المقرر ان تستضيفها مدينة البصرة العراقية خلال تشرين الثاني وكانون الاول المقبلين.

وذكرت صحيفة الراية القطرية ان اتحاد الكرة تلقى الأسبوع الماضي الدعوة رسمياً من اتحاد غرب آسيا للمشاركة في البطولة، كما وجه اتحاد غرب آسيا الدعوة للاتحادات الأعضاء.

يذكر أن منتخب قطر هو حامل اللقب في النسخة الأخيرة من البطولة التي أُقيمت في الدوحة نهاية كانون الاول 2013، وبداية كانون الثاني 2014.

ويأتي اعتذار العنابي عن عدم المشاركة في غرب آسيا بسبب برنامجه الخاص بالاستعداد لكأس آسيا 2019 بالإمارات، حيث يلعب ضمن المجموعة الخامسة بجانب لبنان وكوريا الشمالية والسعودية.

ومن المتوقع أن يخوض العنابي من 12 إلى 14 مباراة ودية قوية استعداداً لكأس آسيا حيث يسعى للتنافس بقوة في البطولة القارية.

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