لامبارد مدربا لديربي كاونتي الانكليزي

2018/05/31 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أعلن نادي ديربي كاونتي الإنكليزي، اختيار أسطورة تشيلسي، فرانك لامبارد، مديرا فنيا جديدا للفريق، بعقد لمدة 3 سنوات.وقال لامبارد، في تصريحات لموقع النادي الرسمي "لطالما رغبت في تدريب فريق، صاحب تاريخ كبير، مثل ديربي كاونتي".

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وتابع "هذه فرصة كبيرة، لقد قضيت وقتا طويلا في مناقشة مهمتي وأهداف النادي مع الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة".وأضاف "نريد أن نبني على إنهاء الفريق في المركز السادس بدوري الدرجة الأولى، خلال الموسم الماضي، وفي الوقت نفسه، تصعيد بعض المواهب الممتازة الشابة".وختم لامبارد بالقول "هذه هي وظيفتي الأولى كمدرب، لكني عملت من قبل عن قرب، مع بعض أفضل المدربين في اللعبة".

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