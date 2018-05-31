عاجل : مؤتمر صحفي لزيدان الساعة 2 بتوقيت مكة المكرمة

2018/05/31 | 13:10

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هاي كورة – على غير العادة فقد تم الإعلان عن أن مؤتمرًا صحفيًا لزيدان سيتم إقامته اليوم في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة … فماهو الحدث الذي دفع زيدان لإقامته ؟ تابعونا لمعرفة التطورات

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