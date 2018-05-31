بيل يثير التساؤلات عن سبب تواجده مع ليفربول بعد نهائي كييف

2018/05/31 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر أثار تواجد جاريث بيل، نجم ريال مدريد، بغرف خلع الملابس الخاصة بليفربول بعد نهاية نهائي دوري الأبطال التساؤلات حول مستقبل اللاعب.

وصرح بيل بعد نهاية المباراة أنه ليس راضيا عن وضعه الحالي مع الفريق وعدم المشاركة كأساسي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أن بيل قضى ما يقارب 20 دقيقة بغرف ليفربول بكييف بعد نهاية المباراة.



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وأضافت الصحيفة أن بيل قضى تلك المدة مع صديقه آدم لالانا والذي تزامل معه بفترته بساوثامبتون.

وارتبط اسم بيل مؤخرا بانتقال إلى صفوف أحد أندية البريمير ليج مجددا بعد تصريحاته عن الرحيل من مدريد.

وسجل بيل هدفين بنهائي كييف ليفوز ريال مدريد على ليفربول بنتيجة 3-1.





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