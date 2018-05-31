فتحى سيد فرج - هل قداسة التراث هى السبب الأساسى للتخلف؟

2018/05/31 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فتحى_سيد_فرج مقدمة : - أمة خمس العالم من ناحية التعداد، تبحث عنها في حقول المعرفة فلا تجدها، في الإنتاج فلا تحسها، في التعاون والحريات والعدالة فتعود صفر اليدين.صرنا حضارياً وخلقياً واجتماعياً آخر أهل الأرض، حكومات استبدادية، وجماهير تبحث عن الطعام، وفن يدور حول اللذة، ومتدينون مشتغلون بهدم القمامات الفكرية والأدبية، وضد كل أشكال الإبداع والنهوض القومى أو الثقافى .ينظر المسلمون اليوم إلى التقدم الحضا......

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