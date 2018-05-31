الخميس 31 أيار 2018 م (16 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


دورية كويتية تعتقل سبعة صيادين عراقيين في خور عبد الله
2018/05/31 | 13:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دورية كويتية تعتقل سبعة صيادين عراقيين في خور عبد الله

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دورية كويتية تعتقل سبعة صيادين عراقيين في خور عبد الله) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دورية كويتية تعتقل سبعة صيادين عراقيين في خور عبد الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بالصور.. القنصل الفرنسي بإقليم كوردستان يزور متحف السليمانية
⋙ اعتقال ثلاثة شباب بتهمة المتاجرة بالحبوب المخدرة في تكريت
⋙ بالوثيقة.. التربية تصدر تعليمات بشأن المحاضرين "بدون اجور" في المدارس ورياض الاطفال
⋙ بالفيديو: الوزير السابق محمد صاحب الدراجي: لقد طعنت من أقرب الناس لي !
⋙ اكمال فحص ومطابقة وتسليم الوجبة الـ 22 من شهداء مجزرة سبايكر
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: الوزير السابق محمد صاحب الدراجي: لقد طعنت من أقرب الناس لي !
⋙ بالفيديو.. مدرعة تركية تدهس سيدة كوردية
⋙ بالصور.. القنصل الفرنسي بإقليم كوردستان يزور متحف السليمانية
الأكثر شيوعا