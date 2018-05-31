انطلاق عملية امنية استباقية في بادية النجف الاشرف

2018/05/31 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الاشرف :الفرات نيوز} شرعت قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، بعملية استباقية في محور بادية النجف الاشرف ابتداءً من الحدود الفاصلة بين محافظة النجف الاشرف ومحافظة كربلاء المقدسة.وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" قوة من الحشد الشعبي قامت بتنفيذ عملية استباقية في محور بادية النجف بالاشتراك مع قيادة عمليات الفرات الأوسط وقيادة شرطة النجف الأشرف, حيث بدأت العملية من الحدود الفاصلة من محافظة كربلاء المقدسة ضمن قاطع مسؤولية الفوج الأول لواء 16 شرطة اتحادية و باتجاه بادية النجف الأشرف منطقة البحيرات و بمساحة 700 كيلو متر مربع".و اضاف ان" القوات المشتركة وصلت إلى الخط الاستراتيجي باتجاه البادية, حيث اخذت هذه العملية طابع الدقة و تكثيف الجهد و الانتشار وذلك لما ستشهده النجف الأشرف من توافد الزوار في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام".يذكر ان قوات اللواء الثاني بالحشد الشعبي منتشرة في بادية النجف الاشرف من خلال ابراج مراقبة و نقاط تفتيش, بالإضافة للخندق الأمني الذي تم حفره حماية لحدود المدينة.انتهى

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