الاسد يتعهد بإستعادة المناطق من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

2018/05/31 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الرئيس السوري بشار الأسد باستعادة المناطق التي تسيطر قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال الأسد في مقابلة مع "روسيا اليوم، إن "على القوات الأمريكية أن تستقي العبرة من العراق وترحل عن البلاد".

وأضاف، أن "الحكومة بدأت ”بفتح الأبواب أمام المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية وهي تحالف يهيمن عليه فصيل كردي ويسيطر على مساحات من شمال وشرق سوريا حيث تتمركز قوات أمريكية".

وبين الأسد، هذا هو الخيار الأول.



إذا لم يحدث ذلك، سنلجأ إلى تحرير تلك المناطق بالقوة...وعلى الأمريكيين أن يغادروا، وسيغادرون بشكل ما".

وردا على وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له بأنه "الأسد الحيوان" قال الرئيس السوري "الكلام صفة المتكلم".انتهى/س

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