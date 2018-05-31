2018/05/31 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "عين العراق" تنشر جدولاً جديداً لرواتب موظفي كردستان

بغداد/..



حصلت "عين العراق نيوز" على جدول جديد لرواتب الموظفين في اقليم كردستان

فيما يلي تفاصيل الجدول:

اولا: يوم الاحد 3 حزيران 2018، يتم توزيع رواتب وزارة التربية

ثانيا: يوم الاثنين 4 حزيران 2018

1 ـ وزارة الصحة

2 ـ وزارة المالية والاقتصاد

ثالثا: يوم الثلاثاء 5 حزيران 2018

1 ـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2 ـ وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين

3 ـ عوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين

رابعا: يوم الاربعاء 6 حزيران 2018

1 ـ وزارة الكهرباء

2 ـ وزارة النقل والمواصلات

3 ـ وزارة الاوقاف وشؤون الدينية

4 ـ مجلس القضاء

5 ـ وزارة العدل

خامسا: يوم الخميس 7 حزيران 2018

1 ـ وزارة البلديات

2 ـ وزارة التخطيط

3 ـ وزارة الثروات الطبيعية

4 ـ وزارة الصناعة والتجارة

ساسا: يوم الاحد 10 حزيران 2018

1 ـ وزارة الاعمار والاسكان

2 ـ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

3 ـ ذوي الاحتياجات الخاصة

سابعا: يوم الاثنين 11 حزيران 2018

1 ـ وزارة الزراعة والموارد المائية

2 ـ ديوان الرقابة المالية

3 ـ هيئة حقوق الانسان

4 ـ هيئة المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم

5 ـ هيئة البيئة

6 ـ هيئة الاستثمار

7 ـ هيئة النزاهة

8 ـ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الاقليم

9 ـ المؤسسة العام لشؤون الالغام

ثامنا: يوم الثلاثاء 12 حزيران 2018

1 ـ وزارة الثقافة

2 ـ رئاسة الاقليم

3 ـ رئاسة برلمان كوردستان

4 ـ رئاسة مجلس الوزراء

تاسعا: يوم الاربعاء 13 حزيران 2018

مجلس الامن.

انتهى5

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