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واع / إعفاء ذوي الشهداء من ضريبة البيع والشراء فيما بينهم
2018/05/31 | 15:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / إعفاء ذوي الشهداء من ضريبة البيع والشراء فيما بينهم

31/05/2018 14:55:00 PM | عدد القراءات : 10

واع / بغداد

اعلنت مديرة الدائرة القانونية في مؤسسة الشهداء تمهيد صالح علي حصول موافقة رئيسة المؤسسة على ضوابط ضرائب ورسوم بيع وشراء الدور والاراضي السكنية لذوي الشهداء.

وذكرت في بيان صحفي تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه اليوم على "المستفيد من قرار الشهيد من الدرجة الأولى تقديم طلب إلى الدائرة التي يتم خلالها تزويدهم بقرار الاستشهاد لتزويدهم بتأييد استشهاد لغرض إعفائهم من الضرائب والرسوم التي تترتب عليها نتيجة بيع وشراء العقار بين ذوي الشهداء ولمرة واحدة".

واكدت ان "يكون التأييد مقرون بعبارة (لم يسبق له التمتع بالإعفاء استنادا الى قانون المؤسسة)، ويكون موجها إلى فروع الهيئة العامة للضرائب التي يقع العقار فيها".

يذكر ان قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المادة (20/ثانيا) ينص على (يعفى المشمولين بأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم التي تترتب عليها نتيجة بيع وشراء الدور والاراضي حصرا اذا كان البيع والشراء بين ذوي الشهداء ولمرة واحدة).

ت:ح.ك

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