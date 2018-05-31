2018/05/31 | 15:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المفوضية: الاجهزة التي تم اعتمادها بالانتخابات ثبتت مطابقتها لجميع النتائج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/31 | 15:30.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية: الاجهزة التي تم اعتمادها بالانتخابات ثبتت مطابقتها لجميع النتائج) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية: الاجهزة التي تم اعتمادها بالانتخابات ثبتت مطابقتها لجميع النتائج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية: الاجهزة التي تم اعتمادها بالانتخابات ثبتت مطابقتها لجميع النتائج) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية: الاجهزة التي تم اعتمادها بالانتخابات ثبتت مطابقتها لجميع النتائج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).