2018/05/31 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, الخميس, ضرورة توسيع إمكانيات نظام مكافحة الإرهاب والتطرف بأكمله.

وقال بوتين خلال مراسم تقديم الضباط الذين تم تعيينهم لمناصب العليا في موسكو، إن “القدرة العالية لقواتنا المسلحة وتطويرها وشجاعة الجنود والضباط الروس تعد ضماناً للحماية الثابتة لسيادة واستقلال روسيا وضمان مصالحها وأمنها الوطني وضمان التوازن في العالم والسلام على كوكب الأرض”.

وأضاف أن “الحديث يدور عن تعزيز القدرات النووية وتحسين نظام تسليح القوات المسلحة الروسية والأسطول الروسي والتطوير المتزن لجميع أنواع القوات الروسية”.

وأكد الرئيس الروسي, على “ضرورة توسيع إمكانيات نظام مكافحة الإرهاب والتطرف بأكمله”, مبيناً أنه “تم تكليف الأجهزة الأمنية بإيلاء اهتمام خلص للعمل على كشف وتصفية الخلايا الإرهابية”.

وأكد بوتين, “أننا اليوم أمام أفراد جهاز الأمن الفدرالي مجموعة كبيرة من المهام، في المقام الأول في مجال مواجهة الإرهاب، والإحصائيات تشير إلى أن عدد الجرائم الإرهابية خلال السنوات الأخيرة تراجع”.

وأشار إلى أنه “يجب العمل بشكل مستدام على إيجاد وتصفية الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية”.



انتهى/ 25 س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يؤكد ضرورة توسيع إمكانيات نظام مكافحة الإرهاب والتطرف بأكمله) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يؤكد ضرورة توسيع إمكانيات نظام مكافحة الإرهاب والتطرف بأكمله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).