انتشال 1468 جثة من تحت أنقاض البيوت وضفاف دجلة بأيمن الموصل

2018/05/31 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني ، الخميس، بالعثور على أكثر من 1468 جثة خلال حملة البحث عن الجثث في المنطقة القديمة وضفاف دجلة بأيمن الموصل.

وقال المصدر لـ/المعلومة/ إن “فرق البحث والإنقاذ التابعة للدفاع المدني بدأت بحملة جديدة لانتشال الجثث من المنطقة القديمة من تحت الأنقاض وضفاف دجلة بأيمن الموصل وبالعمل مع لجان كبرى برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ اكثر من عشرة ايام”.

وأضاف انه “تم العثور خلال الحملة الجديدة على أكثر من 1468 جثة متفسخة بعضها لمدنيين وأخرى يعتقد بأنها تعود لعصابات داعش لوجود أسلحة ثقيلة إلى جانب تلك الجثث”.انتهى25و

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