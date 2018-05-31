2018/05/31 | 15:45

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فوز علي جبار بمنصب النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة

[أين-بغداد]فاز علي جبار بمنصب النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة بحصوله على 47 صوتا من مجموع 51 صوتا ..



يتبع

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