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فوز علي جبار بمنصب النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة
2018/05/31 | 15:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

فوز علي جبار بمنصب النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة

[أين-بغداد]فاز علي جبار بمنصب النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة بحصوله على 47 صوتا من مجموع 51 صوتا ..

يتبع

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