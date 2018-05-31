مفوضية الانتخابات: الغاء نتائج الانتخابات تحت اي ظرف من اختصاص المحكمة الاتحادية حصراً وليس البرلمان

2018/05/31 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران، الخميس، ان الغاء نتائج الانتخابات تحت اي ظرف من اختصاص المحكمة الاتحادية حصراً وليس البرلمان.

وقال البدران في مؤتمر صحفي حضرته ، انه "الغاء نتائج الانتخابات تحت اي ظرف من اختصاص المحكمة الاتحادية حصراً وليس البرلمان الذي اصدر قراراً بالغاء انتخابات الخارج والمشروط ونحن نحترم القرار لكن صلاحية هكذا قرارات من اختصاص القضاء".

وأردف: "ثبت بالدليل ان نتائج الانتخابات كانت مطابقة لما موجود في صندوق الاقتراع"، مبينا ان "الحاكم لدينا هو القانون والدستور، ولدينا احترام لكل المؤسسات التي أرادت سلامة العملية الديمقراطية".

واضاف: "نرجو اللجوء الى القضاء بدل تشكيل لجنة غير مختصة، والتي قمنا بتزويدها بكل المعلومات المطلوبة، فضلاً عن الإجابات الخطية التي قدمناها لها".

وعما يثار في الاعلام بشأن قرار البرلمان الأخير حول الانتخابات، اوضح البدران: "نحن نحترم سلطة مجلس النواب، ولكن القانون هو الحاكم، وله منزلة علوية على قرار مجلس النواب العراقي"، لافتا الى "تقديم أكثر من طرف على الموضوع، ودخول رئاسة الجمهورية وارسالها طلبا الى المحكمة الاتحادية، وهنا نؤكد استعدادنا لكل ما يراه القضاء، سواء كان عد وفرز جزئي أو كلي، لأن هذا هو حق دستوري وقانوني لهؤلاء".

وأنهى مجلس النواب، أمس، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المتضمن إعادة العد والفرز اليدوي بدلا من الالكتروني في كل المحافظات العراقية وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط.

ومن المقرر أن ينهي مجلس النواب في جلسة السبت المقبل القراءة الثانية لهذا التعديل، على أمل التصويت عليه في جلسة الثلاثاء من الاسبوع المقبل، وتشير التوقعات إلى أن هذه الإجراءات ستعقّد عملية مفاوضات تشكيل الحكومة والمصادقة على أسماء الفائزين.

ويعتبر هذا القانون الذي تمت قراءته الأولى في جلسة الأربعاء "ردة فعل" من قبل البرلمان على مفوضية الانتخابات التي رفضت التعاطي والتعامل بإيجابية مع القرار الذي أصدره المتضمن إلغاء نتائج انتخابات الخارج ومركز الحركة السكانية.

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الاستثنائية (الإثنين) التي حضرها 166 نائباً على قرار نيابي ألغى نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط في المحافظات كافة عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والانبار).

كما ألزم القرار النيابي مفوضية الانتخابات بعدم إتلاف أية أوليات باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية.

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