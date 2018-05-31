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جفاف كبير يهدد أهوار ذي قار وإخراجها من لائحة التراث العالمي
2018/05/31 | 15:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الثروة السمكية

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