أبرز المرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد

2018/05/31 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم الخميس، وبشكل مفاجئ رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني بعد فترة تدريبية ناجحة في صفوف النادي الملكي.

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