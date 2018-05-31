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أبرز المرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد
2018/05/31 | 15:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم الخميس، وبشكل مفاجئ رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني بعد فترة تدريبية ناجحة في صفوف النادي الملكي.

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