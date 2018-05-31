زيدان يكشف سبب رحيله عن ريال مدريد

2018/05/31 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / متابعة…

كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان السبب وراء تقديم استقالته من تدريب ريال مدريد.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لإعلان استقالته: “لقد كان قرار (الاستقالة) صعبا علي، ولكني اتخذته في النهاية ولن أتراجع عنه، من الصعب الحفاظ على النسق ذاته في فريق بحجم ريال مدريد لأكثر من 3 مواسم، أحتاج إلى مسار مختلف وإلى طريقة أخرى للعمل”.

وتابع: “لا أظن أن الفريق قادر على الفوز تحت قيادتي في المستقبل، قدمنا موسما سيئا، ومن الجيد أن ننهيه بلقب دوري أبطال أوروبا”.

وأكد زيدان أنه لن يتولى تدريب أي فريق في الموسم المقبل ويحتاج للراحة قبل العودة مجددا.

وتولى “زيزو” تدريب ريال مدريد في يناير 2016، وحصد معه لقب الليغا والسوبر الإسباني مرة واحدة، بينما فاز بكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي مرتين، إضافة إلى 3 بطولات في دوري أبطال أوروبا.انتهى/25

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