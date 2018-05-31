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تعرف على الفائزين بعضوية اتحاد القدم
2018/05/31 | 15:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرياضة

الخميس 31 مايو 2018 | 03:45 مساءً

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تعرف على الفائزين بعضوية اتحاد القدم

بغداد/..

حصد تسعة أشخاص من بين سبعة عشر مرشحاً، الخميس، على عضوية الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، في الانتخابات التي جرت في فندق الرشيد اليوم.

يتبع..

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