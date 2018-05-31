2018/05/31 | 15:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئاسة الجمهورية تؤكد وجود شكوك بعدم دستورية جلسة البرلمان الخاصة بالانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/31 | 15:55.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية تؤكد وجود شكوك بعدم دستورية جلسة البرلمان الخاصة بالانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية تؤكد وجود شكوك بعدم دستورية جلسة البرلمان الخاصة بالانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية تؤكد وجود شكوك بعدم دستورية جلسة البرلمان الخاصة بالانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية تؤكد وجود شكوك بعدم دستورية جلسة البرلمان الخاصة بالانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).