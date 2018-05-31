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رئاسة الجمهورية تؤكد وجود شكوك بعدم دستورية جلسة البرلمان الخاصة بالانتخابات
2018/05/31 | 15:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئاسة الجمهورية تؤكد وجود شكوك بعدم دستورية جلسة البرلمان الخاصة بالانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/31 | 15:55.

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية تؤكد وجود شكوك بعدم دستورية جلسة البرلمان الخاصة بالانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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