بالفيديو .. مقتل موظف في قسم الامتحانات في وزارة التربية ببغداد في ظروف غامضة

2018/05/31 | 15:56

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عنوان الخبر المرسل:بالفيديو ..



مقتل موظف في قسم الامتحانات في وزارة التربية ببغداد في ظروف غامضةhttp://www.skypressiq.net/l/37520

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