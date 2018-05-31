الخميس 31 أيار 2018 م (16 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


بالفيديو .. مقتل موظف في قسم الامتحانات في وزارة التربية ببغداد في ظروف غامضة
2018/05/31 | 15:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ×

إرسال إلى صديق

عنوان الخبر المرسل:بالفيديو ..

مقتل موظف في قسم الامتحانات في وزارة التربية ببغداد في ظروف غامضةhttp://www.skypressiq.net/l/37520

إيميل المرسل

إيميل المرسل إليه

الرسالة

إرسال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. مقتل موظف في قسم الامتحانات في وزارة التربية ببغداد في ظروف غامضة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. مقتل موظف في قسم الامتحانات في وزارة التربية ببغداد في ظروف غامضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).


كامل التفاصيل في: سكاي برس ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ ارتفاع الإنفاق الشخصي بالولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي
⋙ بالصور.. الحشد الشعبي يوصل مياه الشرب لقرى ناحية النيل في بابل
⋙ المفوضية: العديد من مقاطع الفيديو التي انتشرت بشأن وجود تزوير بالانتخابات غير صحيحة
⋙ وزارة الاتصالات تحدد أوقات قطع "الانترنت" في عموم البلاد
⋙ تحالف "القوى الوطنية" يلتقي بارزاني ويكشف عن اهداف اللقاء
بالفيديو والصور
⋙ المفوضية: العديد من مقاطع الفيديو التي انتشرت بشأن وجود تزوير بالانتخابات غير صحيحة
⋙ فيديو| مراسل الغد: الجيش اليمني يدرس إمكانية إدخال قوات تدخل سريع إلى مشارف الحديدة
⋙ بالصور.. الحشد الشعبي يوصل مياه الشرب لقرى ناحية النيل في بابل
الأكثر شيوعا