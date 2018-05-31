أمنية الديوانية تكشف عن ارتفاع معدلات الانتحار بالمحافظة

2018/05/31 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

أعلن مجلس محافظة الديوانية، الخميس، عن ارتفاع عدد حالات الانتحار في المحافظة ودخول النساء والأطفال على الخط، عازيا الأمر إلى تدهور الوضع المعيشي والفقر الذي تمر به اغلب العوائل.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس غانم الجبوري لـ/ المعلومة /، إن “محافظة الديوانية تشهد ارتفاع في معدلات الانتحار بشكل كبير عن الماضي”.

وأضاف أن “اغلب حالات الانتحار السابقة كانت تسجل لشباب”، مبينا ان “المحافظة شهدت حالات انتحار عديدة لنساء وأطفال في الوقت الحالي واغلبها في القرى والأرياف”.

وتابع ان “السبب الرئيسي لحالت الانتحار هو الفقر المتقع الذي تعيشه اغلب العوائل في الديوانية في ظل غياب الرعاية والاهتمام الحكومي وتوفير فرص العمل”.انتهى25و

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