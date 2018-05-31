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المالية تطلق ٩٧ مليار دينار من تخصيصات البصرة المالية
2018/05/31 | 16:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البصرة – واع اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني اليوم الخميس ان وزارة المالية وافقت على صرف حوالي ٩٧ من تخصيصات البصرة لموازنة  ٢٠١٨.

وتوقع العيداني في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) ان تصل الاموال الى حساب المحافظة في مصرف الرشيد مطلع الأسبوع المقبل ،لافتا الى انه أوعز الى الدوائر الخدمية والهندسية هناك بضرورة المباشرة بالمشاريع […]

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