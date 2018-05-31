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التفاؤل يعود مجددا إلى المفاوضات الأميركية الكورية الشمالية
2018/05/31 | 16:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  يستأنف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والمسؤول الكوري الشمالي الكبير الجنرال كيم يونغ شول مجددا الخميس محادثاتهما بهدف تذليل العقبات أمام عقد

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