2018/05/31 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستأنف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والمسؤول الكوري الشمالي الكبير الجنرال كيم يونغ شول مجددا الخميس محادثاتهما بهدف تذليل العقبات أمام عقد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التفاؤل يعود مجددا إلى المفاوضات الأميركية الكورية الشمالية) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التفاؤل يعود مجددا إلى المفاوضات الأميركية الكورية الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).