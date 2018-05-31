القبض على مسؤول المساجد وديوان الزكاة في داعش

2018/05/31 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني مسؤول، أن القوات العراقية ألقت،

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