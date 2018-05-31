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الكهرباء تؤكد تكثيف الجهود للوصول الى اكبر عدد ساعات لتجهيز المواطنين
2018/05/31 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – واع اعلن وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي، اليوم الخميس تكثيف ومضاعفة الجهود لزيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية الى المواطنين من خلال انجاز جميع الاعمال الخاصة بتأهيل الوحدات التوليدية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، والمحطات التحويلية قبل منتصف شهر حزيران المقبل.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه ان الفهداوي شدد في […]

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