فيديو| مراسل الغد: الجيش اليمني يدرس إمكانية إدخال قوات تدخل سريع إلى مشارف الحديدة

2018/05/31 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال مجد الدين شكري مراسل قناة الغد من تعز، إن الجيش اليمني يدرس إمكانية إدخال قوات تدخل سريع إلى مشارف مدينة الحديدة للبدء في عملية عسكرية أو مرحلة جديدة من التصعيد العسكري ضد ميليشيا الحوثي، مشيرا إلى أن تفخيخ الطرق والمنازل يعيق تقدم القوات اليمنية إلى ميناء الحديدة، للمزيد من التفاصيل عن تطورات الأوضاع يسردها «مراسلنا» مع الإعلامي وائل العنسي، عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد».

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