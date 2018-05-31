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قال مجد الدين شكري مراسل قناة الغد من تعز، إن الجيش اليمني يدرس إمكانية إدخال قوات تدخل سريع إلى مشارف مدينة الحديدة للبدء في عملية عسكرية أو مرحلة جديدة من التصعيد العسكري ضد ميليشيا الحوثي، مشيرا إلى أن تفخيخ الطرق والمنازل يعيق تقدم القوات اليمنية إلى ميناء الحديدة، للمزيد من التفاصيل عن تطورات الأوضاع يسردها «مراسلنا» مع الإعلامي وائل العنسي، عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد».
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو| مراسل الغد: الجيش اليمني يدرس إمكانية إدخال قوات تدخل سريع إلى مشارف الحديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).