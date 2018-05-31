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بالوثائق : البيان التفصيلي لــ
2018/05/31 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق : البيان التفصيلي لــ"كوبيتش" بمجلس الامن بشأن العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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