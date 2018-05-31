تسعة أعضاء ينالون عضوية اتحاد الكرة العراقي

2018/05/31 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اسفرت نتائج انتخابات الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن فوز تسعة أشخاص بعضوية الاتحاد.

وبموجب الانتخابات التي جرت اليوم في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، فقد نال تسعة اشخاص عضوية اتحاد اللعبة، وهم يحيى زغير وكامل زغير ومالح مهدي ويحيى كريم

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