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ناتشو : شكرا لك على كل شيء
2018/05/31 | 16:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة -علق مدافع ريال مدريد ناتشو فيرنانديز على رحيل زيدان وقال ” أشكرك استاذي على كل ما جعلتني أعيشه خلال سنتين ونصف ، لطالما كانت خدمتك للاعبين والنادي أهم شيء بالنسبة لك وهذا هو السبب في أنك اصبحت مرجعاً للجميع، شكرا لك على كل شيء وحظا سعيدا في المستقبل ” . 

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