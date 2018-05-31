ناتشو : شكرا لك على كل شيء

2018/05/31 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة -علق مدافع ريال مدريد ناتشو فيرنانديز على رحيل زيدان وقال ” أشكرك استاذي على كل ما جعلتني أعيشه خلال سنتين ونصف ، لطالما كانت خدمتك للاعبين والنادي أهم شيء بالنسبة لك وهذا هو السبب في أنك اصبحت مرجعاً للجميع، شكرا لك على كل شيء وحظا سعيدا في المستقبل ” .

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