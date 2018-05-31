تفاؤل كبير بمشاركة النجم المصري محمد صلاح في كأس العالم

2018/05/31 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما صال وجال الموسم الماضي في الملاعب الإنكليزية والقارية ليكتب اسمه بأحرف من ذهب بين أشهر الأسماء في الساحرة المستديرة، سيكون للنجم المصري محمد صلاح كلمة يقولها على مسرح أهم حدث كروي على الإطلاق.

نجم ليفربول سيكون له دور يلعبه في مشوار المنتخب المصري بكأس العالم.



هذا ما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان مقتضب على منصات التواصل الاجتماعي وتلقفته بسرعة وسائل الإعلام العالمية.

اللاعب كان قد تعرض إلى إصابة خلال خسارة ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، ما أثار مخاوف من غيابه عن الحدث الكروي الهام وليلقى سيلاً عارماً من بيانات التعاطف من مفاصل هامة في اللعبة.

وفد رفيع المستوى من اتحاد كرة القدم التقى صلاح في فالنسيا الإسبانية حيث يواصل أفضل لاعب في إنكلترا العلاج من الإصابة ليتم الكشف لاحقاً عن فترة غياب لا تتعدى ثلاثة أسابيع.

الوفد أكد أن برنامج التأهيل يسير على نحو جيد ما يمنح إبن الخامسة والعشرين فرصة المشاركة في مونديال روسيا.

الإعلان لم يوضح فيما إذا كان هداف الدوري الإنكليزي سيخوض المباراة الافتتاحية أمام أوروغواي في الخامس عشر من حزيران، علماً أن المنتخب المصري يختتم مشاركاته في الدور الأول أمام الأخضر السعودي في الخامس والعشرين من الشهر القادم.



موعد سيكشف النقاب عن مدى تأثير الإصابة على طموحات صلاح في التألق على مسرح أهم حدث كروي عالمي, أم أن نجم ليفربول سيمتلك العزيمة للتغلب على آلامه وتأكيد علو كعبه على الملاعب الروسية.

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