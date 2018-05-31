ما بعد رحيل زيدان | كيف يعيش ريال مدريد موسمه المقبل؟

2018/05/31 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، رحيله عن تدريب الفريق بعد موسمين ونصف حقق فيهم 9 يطولات.

زيدان أرسى العديد من القواعد في البيت الملكي خلال هذه الفترة، ورحيله قد يؤثر على الكثير من اللاعبين والفريق ككل سواء بالسلب أو الإيجاب.

ونحاول في هذا التقرير تخيل مستقبل ريال مدريد بعد زيدان، وما التغييرات التي قد تحدث خلال هذه الفترة، رغم أنّ الأمر يتوقف بصورة كبيرة على خليفته.



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مستقبل بيل ورونالدو

الأمر لا يتعلق هنا باستمرار الثنائي أو رحيله فقط، ولكن أيضًا فيما يتعلق بطريقة اللعب ومدى فعاليتهم مع الفريق.

كريستيانو رونالدو يرغب في الحصول على راتب أعلى كما وجد نفسه مع زيدان في اللعب كمهاجم صريح وإراحته في بعض المباريات ليكون جاهزًا وقت الحسم. ولكن ما الذي سيحدث بعد ذلك؟

زيدان كان يقلل من صدامات رونالدو مع الإدارة ويتواصل معه، ولكن الآن بعد رحيل أسطورة الملكي عن تدريب الفريق فقد يتأثر البرتغالي.

بيل هو الآخر كان على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد بسبب عدم اقتناع زيدان به، ربما يكون رحيل الفرنسي هو الخبر الأفضل للويلزي ليتمكن من العودة للمشاركة أساسيًا.

موقف كريم بنزيما لا يزال غامضًا، فزيدان كان يمنحه حصانة كبيرة ويشركه حتى مغ تراجع مستواه، وقد يجد نفسه خارج القلعة الملكية مع المدرب الجديد.

الجلاكتيكوس

من الواضح أن زيدان لم يكن يؤيد فكرة التعاقد مع صفقات نارية، وكان يفضل الاعتماد على لاعبين من أكاديمية الفريق.

فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يفضل التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل وضم نجوم الأندية الأخرى، ولكن زيدان كان يمنعه من ذلك.

قد يكون رحيل زيدان فرصة لبيريز للتفاوض مع ليفاندوفسكي وهازارد وغيرهم من اللاعبين، مما يعني التضحية بالمواهب الشابة أمثال فاسكيز وأسينسيو وربما إيسكو.

بناء الفريقلا يخفي على أحد أن مستوى ريال مدريد في الموسم الأخير كان سيئًا على الأقل على صعيد الدوري الإسباني.

ريال مدريد بحاجة إلى خطة جديد وعدد من اللاعبين صغار السن ليكونوا خلفاء لرونالدو وبنزيما ومودريتش وحتى كيلور نافاس.

من يتولى تدريب ريال مدريد عليه البحث عن أسباب الخلل وإيجاد حل لها، ويعلم أن الفريق قد يدخل في مرحلة إعادة بناء في بعض المراكز مثل الهجوم والدفاع، ولذلك ستكون المهمة صعبة.





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