جمع 160 توقيعا نيابيا لإقامة دعاوى قضائية ضد مفوضية الانتخابات

2018/05/31 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عن جمع مئة وستين توقيعا لنواب لاقامة دعاوى قضائية ضد مفوضية الانتخابات.

وقال رئيس اللجنة عادل نوري إن لجنة تقصي الحقائق لن تكتفي بإقامة الدعاوى وإنما ستلاحق المزورين ومن قاموا بشراء بطاقات الناخبين وزجهم في السجون، كاشفا في الوقت ذاته عن امتلاك لجنته أدلة بالصوت والصورة بشان عمليات التزوير.

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