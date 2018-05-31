المالكي يسقط اسمه من رئاسة الحكومة ويطرح احجية للمرشح المقبل

2018/05/31 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أنه لايدعم ترشيح شخصية بعينها لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة.

وواجه المالكي اتهامات بأنه المسؤول عن تفشّي الفساد، واتباع سياسات مسبّبة للشقاق، كان لها دور في انهيار الجيش العراقي وصعود نجم تنظيم داعش، فخسر رئاسة الوزراء، وحل محله حيدر العبادي، زميله في عضوية حزب الدعوة بعد انتخابات عام 2014.وقال المالكي في بيان نشره مكتبه الاعلامي "ردا على أسئلة الصحفيين الموجهة اليه، بشان ما تردد من معلومات حول موقفه من تعيين رئيس الوزراء القادم، أنه لا يرشح أحداً ولا يعترض على ترشيح أحد لمنصب رئيس الوزراء شريطة أن يأتي عبر السياق القانوني".واستدرك البيان قائلاً إن المالكي "يعترض في الوقت ذاته على أي مرشح يلتف على نتائج الانتخابات والسياقات القانونية".واللافت في البيان ان المالكي اسقط ترشيح اسمه في الحكومة المقبلة، في وقت تطرحه التسريبات بمعية شخصيات مختلفة.وتحصل ائتلاف دولة القانون في الانتخابات التشريعية على 26 مقعدا، إلا نتائج هذه الانتخابات لم يصادق عليها بعد بسبب اتهامات بالتزوير.وبحسب النتائج التي اعلنتها مفوضية الانتخابات، فان تحالف "سائرون" الذي يدعمه مقتدى الصدر تحصل على 54 مقعداً، وجاء ثانيا تحالف "الفتح" بزعامة العامري بـ47 مقعداً، ومن ثم ائتلاف حيدر العبادي رئيس الحكومة الحالية "النصر" بـ42 مقعداً.

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