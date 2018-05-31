إنتشال جثة امرأة مسنة قضت غرقاً وسط الناصرية

2018/05/31 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوزؤ انتشلت دوريات شرطة النجدة النهرية جثة إمرأة كبيرة السن مجهولة الهوية قضت غرقا بنهر الفرات وسط مدينة الناصرية.وذكر بيان لشرطة محافظة ذي قار تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "الجثة أرسلت الى شعبة الطبابة العدلية لتحديد سبب الوفاة".وأضاف ان "المكتب القضائي بالناصرية فتح تحقيقاً بهدف التعرف على هوية الضحية".انتهىبواسطة: علي الخفاجي

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