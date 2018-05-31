2018/05/31 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب بارزاني: من الصعب اصدار قانون جديد لإعادة العد والفرز "يدوياً"

بغداد/..



أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس، انه من الصعب جداً اصدار قانون جديد لإعادة العد والفرز "يدوياً" لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقال القيادي في الحزب صبحي المندلاوي لـ"عين العراق نيوز"، ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني مؤمن بالانتخابات و ليس لدينا اي طعن حولها"، مبينا ان "السبب الرئيسي لتدني النتائج هو عزوف الناخب و ليس التزوير، كما يروج البعض".

وأضاف المندلاوي اننا "نعتقد من الصعب اصدار قانون جديد بخصوص الانتخابات لغرض العد و الفرز يدوياً"، مؤكدا ان "المفوضية المستقلة للانتخابات غير ملزمة بقرار مجلس النواب".

وانهى مجلس النواب بعد استئناف الجلسة الاستثنائية برئاسة سليم الجبوري، أمس الاربعاء، قراءة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013.

واكد الجبوري، خلال الجلسة، على أحقية مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية وفقا للصلاحيات الممنوحة لرئاسة المجلس، منوها الى ان "الجلسة الاستثنائية تهدف لتصويب العملية الانتخابية وما شابها من اخطاء" وفق قوله.

وبحسب بيان صادر من الدائرة الاعلامية للبرلمان فقد "اتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المقدم من اللجنة القانونية نظرا للخروقات القانونية والفنية التي شابت العملية الانتخابية التي جرت يوم 12/5/2018 ولحماية العملية الديمقراطية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها ولتمكين المفوضية من اجراء العد والفرز اليدوي".انتهى5

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