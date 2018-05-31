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أردوغان: البرلمان سيصبح المرجع الوحيد لإصدار القوانين في النظام الرئاسي
2018/05/31 | 18:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن البرلمان سيصبح هو المرجع الوحيد لإصدار القوانين عبر النظام الرئاسي.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي خلال كلمة له في حفل إفطار رمضاني بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحسب الاناضول، أكد فيها أن عدد الوزارات سينخفض وأن المؤسسات التي تقوم بأعمال متشابهة ستُدمج فيما بينها بعد الانتخابات […]

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