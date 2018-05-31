السفاح لـ السومرية نيوز: اردت التغيير لكن الهيئة العامة لم تنصفني

2018/05/31 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداكد النجم الدولي السابق يونس محمود، الخميس، أنه اراد ان يحدث تغييراً في الاتحاد العراقي لكرة القدم لكن الهيئة العامة لم تنصفه.وأضاف "قدمت كل شيء للعراق، لكن الهيئة العامة لم تنصفني، اذ انطووا على انفسهم ولم يصوتوا لي".

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