الاردني هيثم شبول ينضم للكادر التدربيبي لفريق الشرطة العراقي

2018/05/31 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:كشف مصدر رياضي، اليوم الخميس، بان المدرب الاردني هيثم شبول سينضم الى الكادر التدريبي لفريق كرة الشرطة.وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "انضمام شبول للكادر التدريبي لفريق الشرطة جاء بناءً على رغبة المدرب ثائر جسام"، مبينا ان "شبول سينضم للفريق خلال اليومين المقبلين".

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يشار الى ان المدرب ثائر جسام جاء خلفاً لنظيره البرزيلي باكيتا بعد انهاء عقده بالتراضي مع ادارة الشرطة.

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