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نافاس : ليس لدي سوى الشكر
2018/05/31 | 18:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة علق حارس ريال مدريد كيلور نافاس على رحيل زيدان عن الفريق الابيض وقال ”  مستر ، ليس لدي أي شيء اقوله سوى الشكر ، شكراً لك على دعمك الكبير في لحظات السعادة وقبل كل شيء في اللحظات الصعبة ، شكراً لك على تكوين أسرة وشكراً لك على نصائحك، ولتلك الابتسامة الدائمة على وجهك، حياة نقية ميستر! ” .

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