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فيديو| بعد إعلان تدريبه ديربي كاونتي .. مسيرة حافلة للامبارد في الملاعب
2018/05/31 | 18:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر أعلن نادي ديربي كاونتي الإنجليزي التعاقد مع فرانك لامبارد، هداف تشيلسي التاريخي، لقيادة الفريق لثلاث مواسم.

وتعد هذه أول تجربة للامبارد في التدريب بعد إعلان اعتزاله كرة القدم.

ونستعرض في تقرير الفيديو الآتي أبرز محطات لامبارد في مسيرته بالملاعب.

مواد متعلقة رسمي - ديربي كاونتي يعلن تعيين لامبارد مدربا لامبارد: إذا أراد تشيلسي التقدم عليه الإبقاء على هازارد لامبارد يستعد لتحقيق حلمه والدخول لعالم التدريب

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